Дружина виконавця Дмитра Монатіка здивувала яскравими кадрами зі світського заходу

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського виконавця і шоумена Дмитра Монатіка Ірина, яка народила артисту двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу красуня опублікувала в мережі кілька милих фото зі світського заходу.

На нових фотографіях Ірина виблискувала перед камерами в стильному образі - на ній модні білі штани і чорний піджак із золотистими гудзиками, під яким видно Темний топ. Волосся дівчини розпущене в об'ємній укладанні, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка, в руках вона тримає розкішний букет квітів.

У підписі до фотографії Ірина Монатік написала: "Коли запізнився на показ прекрасної @katyasilchenko, і милуєшся колекцією завдяки фотозвіту". Користувачі почали коментувати фото дружини артиста: "Красуня наша", "Красива", "Сяйте", "Яка ж ви красива".

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