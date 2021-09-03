Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе на троні в зухвалому образі

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Орел і Решка", де подорожувала по світу більше 2 років. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Леся Нікітюк опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку телеведуча показала себе в деркзом образі. На ній короткі чорні шкіряні шорти, біла сорочка і укорочений піджак. Свій образ дівчина доповнила сонцезахисними вузькими окулярами і громіздкими шкіряними черевиками.

Шанувальники засипали телеведучу приємними словами в коментарях: "Королева українських драконів", "Дивлячись на фото відразу думка всі люди як люди а ти суперзірка)", "Красива королева на троні", "Леся, ти шикарна!", "Королева", "Богиня фотографії🔥 🔥 🔥", "Схожа на Полякову".

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