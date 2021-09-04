Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала кадри підготовки до нової зйомки
Дженніфер Лопес цього року відзначила 52-річчя, але виглядає вона значно молодшою, пише Politeka.net.
Зірка ретельно доглядає за собою. У своїх численних інтерв'ю артистка розповідає секрети своєї привабливості і молодості.
Зокрема, співачка підтримує свою фігуру в тонусі завдяки спорту. За словами Джей Ло, вона не може прожити без тренувань, і продовжує займатися навіть під час відпустки. Красуня буває в залі по три-чотири рази на тиждень.
Також артистка дотримується правильного харчування, відмовившись від спиртного, сигарет і кави.
Полякова зробила нову заяву щодо скандалу з Меладзе: "Бийте в пику"
74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії: "Софія Михайлівна, ну як завжди!"
Галкін в одних плавках показав, як розважається без Пугачової і дітей, з'явилося відео: "Тримайся там!"
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Результати роботи над собою не приховати. Лопес в новому пості в Instagram показала кадри підготовки до нової зйомки.
Співачка була без макіяжу і в майці з глибоким вирізом. Так, співачка виглядає в звичайному житті, можна сказати, ідеально.
За шість годин публікація зібрала майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.
"Королева", "Люблю тебе", "ти завжди ідеальна", "Прекрасна крихітка", "Краща", "чудова жінка", "Ти виглядаєш чудово, Дже Ло", "чудова жінка, тільки для поцілунків", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес вразила фігурою в костюмі з "божевільним" вирізом
Як повідомляла Politeka, Лопес в дорогому топіку З камінням вимазалася блиском заради епічної появи
Також Politeka писала, що Лопес заінтригувала яскравим чином в крихітній майці з прикрасами