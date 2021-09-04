Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала кадри підготовки до нової зйомки

Дженніфер Лопес цього року відзначила 52-річчя, але виглядає вона значно молодшою, пише Politeka.net.

Зірка ретельно доглядає за собою. У своїх численних інтерв'ю артистка розповідає секрети своєї привабливості і молодості.

Зокрема, співачка підтримує свою фігуру в тонусі завдяки спорту. За словами Джей Ло, вона не може прожити без тренувань, і продовжує займатися навіть під час відпустки. Красуня буває в залі по три-чотири рази на тиждень.

Також артистка дотримується правильного харчування, відмовившись від спиртного, сигарет і кави.

Результати роботи над собою не приховати. Лопес в новому пості в Instagram показала кадри підготовки до нової зйомки.

Співачка була без макіяжу і в майці з глибоким вирізом. Так, співачка виглядає в звичайному житті, можна сказати, ідеально.

За шість годин публікація зібрала майже 400 тисяч лайків і багато коментарів.

"Королева", "Люблю тебе", "ти завжди ідеальна", "Прекрасна крихітка", "Краща", "чудова жінка", "Ти виглядаєш чудово, Дже Ло", "чудова жінка, тільки для поцілунків", - написали користувачі Мережі.

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