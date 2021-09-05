Співачка і актриса Дженніфер Лопес на зйомці продовжує показувати ідеально доглянуту фігуру
Зірка показує в Instagram на своїй сторінці тільки найефектніші образи, причому домашні фото Лопес не виставляє, а якщо і рідко публікує, то тільки в якості реклами. Справа в тому, що в минулому році Лопес випустила власну лінійку косметики і тепер активно розповідає, як правильно доглядати за обличчям і тілом.
Візитною карткою 52-річної зірки вже став її зовнішній вигляд, адже виглядає вона і справді молодо.
Щоб довести це знову, на новій зйомці для свого бренду Лопес показала стильний образ в шовковому вбранні поруч з дзеркалом, причому мінімум косметики тільки підкреслив її в кращому вигляді.
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Ось що пишуть в мережі:
"Краса🥰 👑 ✨; ой, ця шкіра! 🤩 🤩 🔥 ; У мене є все, і мені це подобається❤️😍; оглушливий вигляд; коли ви підете в Європу?; вона така красива️️; Моя красуня 😻; Краса🥰 👑 ✨; вона завжди красива завдяки косметичним продуктам; ангел у плоті».
Вже давно також відомо, що співачка підтримує свою фігуру в тонусі завдяки спорту. За словами Джей Ло, вона не може прожити без тренувань, і продовжує займатися навіть під час відпустки. Красуня буває в залі по три-чотири рази на тиждень.
Також артистка дотримується правильного харчування, відмовившись від спиртного, сигарет і кави.
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