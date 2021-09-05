Певица и актриса Дженнифер Лопес на съемке продолжает показывать идеально ухоженную фигуру
Звезда показывает в Инстаграм на своей странице только самые эффектные образы, причем домашние фото Лопес не выставляет, а если и редко публикует, то только в качестве рекламы. Дело в том, что в прошлом году Лопес выпустила собственную линейку косметики и теперь активно рассказывает, как правильно ухаживать за лицом и телом.
Визитной карточкой 52-летней звезды уже стал ее внешний вид, ведь выглядит она и правда молодо.
Чтобы доказать это снова, на новой съемке для своего бренда Лопес показала стильный образ в шелковом наряде рядом с зеркалом, причем минимум косметики только подчеркнул ее в лучшем виде.
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Вот что пишут в сети:
«красота🥰👑✨; Ой, эта кожа! 🤩🤩🔥; У меня есть все, и мне это нравится ❤️😍; Оглушительный вид; Когда вы отправитесь в Европу?; она такая красивая❣️; Моя красавица 😻; красота🥰👑✨; Она Всегда красива благодаря косметическим продуктам; ангел во плоти».
Уже давно также известно, что певица поддерживает свою фигуру в тонусе благодаря спорту. По словам Джей Ло, она не может прожить без тренировок, и продолжает заниматься даже во время отпуска. Красотка бывает в зале по три-четыре раза в неделю.
Также артистка придерживается правильного питания, отказавшись от спиртного, сигарет и кофе.
Напомним, что Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в костюме с "безумным" вырезом
Как сообщала Politeka, Лопес в дорогом топике с камнями измазалась блеском ради эпичного появления
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