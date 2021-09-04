На фан-сторінці всесвітньовідомої голлівудської акторки та режисерки Анджеліни Джолі з’явилося атмосферне відео

Як пише Politeka.net, 46-річна багатодітна популярна акторка Анджеліна Джолі, яку справедливо вважають чи не найкрасивішою жінкою в світі, не так давно завела сторінку в Instagram, де на неї вже підписано 10,2 мільйони шанувальників. До цього акторка не була зареєстрована у жодній соціальній мережі та не показувала особистого життя. На своїй офіційній сторінці Джолі не ділиться особистими фото.

Натомість фото та відео з акторкою активно публікують на її фан-сторінках. Цього разу на одній із них з’явилася змонтоване відео, де Анджеліна Джолі постала у всій красі.

"Неймовірна #АнгелінаДжолі ❤", - написали на сторінці.

Шанувальники талановитої акторки написали багато коментарів та зробили Джолі безліч компліментів.

"Найкрасивіша в Голлівуді", " Анджеліна, мої прекрасна королева! Я тебе люблю ! 💕❤️", "Це справді вона, це чи хтось інший робить це для неї. 😮", "Ви хочете вбити своїх шанувальників, показуючи це ❤️❤️❤️❤️❤️ Багато кохання від індійських шанувальників", - написали в мережі.

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