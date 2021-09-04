На фан-странице всемирно известной голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли появилось атмосферное видео

Как пишет Politeka.net, 46-летняя многодетная популярная актриса Анджелина Джоли, которую по праву считают едва ли не самой красивой женщиной в мире, не так давно завела страницу в Instagram, где на нее уже подписано 10,2 миллионы поклонников. До этого актриса не была зарегистрирована ни в одной социальной сети и не показывала личную жизни. На своей официальной странице Джоли не делится личными фото.

Зато фото и видео с актрисой активно публикуют на ее фан-страницах. На этот раз на одной из них появилось смонтированное видео, где Анджелина Джоли предстала во всей красе.

"Невероятная #Ангелинаджоли ❤", - написали на странице.

Поклонники талантливой актрисы написали много комментариев и сделали Джоли множество комплиментов.

"Самая красивая в Голливуде", "Анджелина, мои прекрасная королева! Я тебя люблю ! 💕❤️", "Это действительно она, это или кто-то другой делает это для нее. 😮", "Вы хотите убить своих поклонников, показывая это ❤️❤️❤️❤️❤️ Много любви от индийских поклонников", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Анджелина Джоли поразила кукольной внешностью в кожаном наряде: фото.

Напомним, что Анджелина Джоли в наряде с открытым верхом не постеснялась показать "богатства": "Без комплексов".

A еще Politeka сообщала, что Джоли в шелковом топике всколыхнула заявлением: "Вы не поймете...".