Відомий український співак і композитор Макс Барських розповів, як проходили зйомки його нового кліпу

Не так давно Макс Барських випустив новий кліп, який знімав Алан Бадоєв, передає Politeka.net. Робота вийшла сонячною і позитивною, а в зйомках взяли участь стюардеси однієї з авіакомпаній.

Зараз співак і режисер викладають фото і відео того, що відбувалося за кадром. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, Бадоєв опублікував відео, на якому Барських зображений за столом. Артист їв яєчню.

"Вже 24 частина зйомок, тому наша голова нічого не варить. Варить тільки яйця", - зазначив Барських.

Бадоєв пояснив, що розбирав з артистом розкадрування кліпу, і через що вони втомилися і "мозок вже не розуміє, що конкретно ми хотіли цим сказати".

"Так що, не судіть строго, як то кажуть", - зазначив Барських.

"Ось так ми зустрічали черговий ранок під час зйомок #JUSTFLY ! @max_barskih, як завжди їсть і жартує, я намагаюся зібрати думки в послідовний зв'язок, а @dorouge фіксує документ. Позитив в повітрі, кайфуємо від виконаного і знятого, а ви вже бачили наш новий кліп?", - підписав відео Бадоєв.

Користувачі Мережі позитивно відреагували на відео, і багато хто зізнався, що в захваті від кліпу.

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