Известный украинский певец и композитор Макс Барских рассказал, как проходили съемки его нового клипа

Не так давно Макс Барских выпустил новый клип, который снимал Алан Бадоев, передает Politeka.net. Работа получилась солнечной и позитивной, а в съемках приняли участие стюардессы одной из авиакомпаний.

Сейчас певец и режиссер выкладывают фото и видео того, что происходило за кадром. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, Бадоев опубликовал видео, на котором Барских запечатлен за столом. Артист ел яичницу.

"Уже 24 часть съемок, поэтому наша голова ничего не варит. Варит только яйца", - отметил Барских.

Бадоев объяснил, что разбирал с артистом раскадровку клипа, и из-за чего они устали и "мозг уже не понимает, что конкретно мы хотели этим сказать".

"Так что, не судите строго, как говорится", - отметил Барских.

"Вот так мы встречали очередное утро во время съемок #JUSTFLY ! @max_barskih, как всегда кушает и шутит, я пытаюсь собрать мысли в последовательную связь, а @dorouge фиксирует документ. Позитив в воздухе, кайфуем от проделанного и снятого, а вы уже видели наш новый клип?", - подписал видео Бадоев.

Пользователи сети позитивно отреагировали на видео, и многие признались, что в восторге от клипа.

Напомним, что Барских блеснул кубиками пресса, устроив зажигательные танцы на яхте

Как сообщала Politeka, Макс Барских неожиданно сменил имидж, удивив ярким нарядом

Также Politeka писала, что Макс Барских показал нового лучшего друга, который позволил себе лишнего