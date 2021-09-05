Нова "Холостячка" і популярна співачка Злата Огневич вирішила спробувати себе в новому образі і змінила зачіску
Артистка закінчила зніматися в другому сезоні проекту» Холостячка", причому зараз про своє особисте життя за контрактом співачка розповісти нічого не може, тому тепер в її Instagram тільки кадри з життя і нічого про тему відносин.
Через два тижні в ефір вийде перший випуск, а поки Злата вирішила показати, як змінила образ, оскільки їй захотілося чогось нового. Огневич вирішила скористатися послугами стиліста і перукаря і зробити афрокосички.
Причому на перетворення пішло цілих дев'ять годин:
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"Чарівна Іра, я б стільки годин не вистояла за плетінням кісок. Всесвіт, спасибі тобі за таких майстрів, і спасибі за натхнення " - пише Злата під кадрами. У короткому ролику Огневич із задоволенням похвалилася результатами роботи.
Зазначимо, Злата Огневич популярна українська співачка. Артистка прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла 3 місце. Нещодавно стало відомо, що співачка стала головною героїнею другого сезону популярного шоу "Холостячка". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом.
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