Вітчизняна телеведуча Леся Нікітюк показала нову укладку, розсмішивши українців

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною телеведучою. Красуня активно веде соціальні мережі, де часто жартує і показує різні образи.

Цього разу Леся вирішила продемонструвати, як їй зробили укладку волосся. Волосся були зав'язані ззаду, утворюючи велику гульку. Нікітюк покрутилася на відео, посміхаючись на кадрах.

"Ось зробили невелику укладку для молодої дівчини. Крутимося-крутимося. Така ось дулька з маком. Крутимося, не забуваємо дивитися в камеру, ось що у нас вийшло", - було сказано за кадром.

"Як вам подобається. Оцініть від 1 до 10", - написав Леся.

"Авангард", - відповіла Соня Плакидюк.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Хочу авангард"," зрозуміє гумор тільки той хто в темі"," не авангард, але теж непогано"," Леся, краще зимову вишню і злегка підсушити волосся (від себе рекомендую сушити волосся, бо на вулиці дубак"," не Зимова вишня, але теж вогонь","Салон Центрифуга, хто знає, той зрозуміє".

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