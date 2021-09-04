Артистка розповіла про свої емоції

Відома українська співачка Джамала розповіла про свої враження від участі на шоу "Танці з зірками"

Зірка цього року вирішила взяти участь у популярному проекті "Танці з зірками", який скоро вийде на телеекрани, пише Politeka.net.

Перед проектом зірка скинула зайві кілограми, а саме - 12, і зараз може похвалитися стрункою фігурою.

У своєму Instagram співачка постала в красивій сукні з розрізом на спідниці. Наряд підкреслив вигини артистки.

У пості Джамала розповіла, що відчуває від свого приходу на шоу.

"Таке відчуття, перший курс, я повністю змінила професію. У мене постійно рухається величезна команда професіоналів, дають завдання. А я просто з відкритим ротом намагаюся все запам'ятати і нічого не пропустити. Ось так я себе почуваю 😅", - написала співачка.

За її словами, у неї студентське хвилювання, від чого відчуває "кайф".

А в кінці додала: "Цієї неділі ви дізнаєтеся, хто мій партнер. Якщо говорити про справжні Танці з зірками, мій партнер - справжня зірка бального танцю".

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Здається, партнер Джамали - Дмитро Дікусар 🔥", "в цьому образі схожа не Шер, така енергія просто супер", " яка красива! ❤️ Східна красуня! 🔥🔥🔥😍😍".

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