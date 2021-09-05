Відома фенш-фотограф та суддя шоу "Супер топ-модель по українськи" Соня Плакидюк зробила неочікувану заяву

Як пише Politeka.net, 32-річна суддя модельного шоу "Супер топ-модель по українськи" Соня Плакидюк – затребуваний фешн-фотограф. Дівчина працювала із багатьма зірками шоу-бізу, зокрема Дашею Астаф’євою, Тіною Кароль, Олею Поляковою. Окрім цього, фотограф знімала багатьох професійних моделей та співпрацювала із Harper’s Bazaar, L’OFFICIEL, PINK, Playboy.

У своєму Instagram Плакидюк часто розповідає, що свою кар’єру вона починала у 14 років, коли захопилася фотографією. Згодом хобі зробило з Плакидюк затребуваного фотографа. Соня переконана, що якісні фото можна робити навіть не маючи професійного обладнання, просто на телефон. Через це Плакидюк заявила, що готова навчити одного зі своїх шанувальників робити якісні фото за допомогою телефона.

"Я вирішила вибрати собі когось і особисто навчити знімати гарний контент на телефон📱 Знаю, ви давно просили❤️ Взяти участь в конкурсі може будь-хто (шуруйте в сторіз і шукайте кнопку "хочу"), чим менше ви вмієте - тим краще🤓🤳🏻 я покажу вам, що це не так складно за умови мого повчального менторства (підступний сміх). Бажаю удачі і чекаю тебе, мій юний падаван😉", - написала Плакидюк.

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