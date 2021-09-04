Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, поділився спогадами про свою подорож

Відомий артист став надпопулярним в Україні, пише Politeka.net. Монатік не зупиняється на досягнутому і завжди намагається здивувати своїх шанувальників.

Деякі кліпи співак знімає за кордоном. Зокрема, відеоробота "Зашивает душу" була знята у Венеції.

У своєму новому пості Монатік поділився спогадами про свою подорож, підкріпивши кадрами з ролика. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) На відео співак біжить за руку з красунею в легкій сукні по вузьких вулицях міста, а в кінці обидва стрибають у воду.

"Переглядаючи репортажі з Венеціанського кінофестивалю, подумки повертаємося в нашу подорож по цих чудових місцях.

Саме тут проходили зйомки нашої відеороботи на сингл "Зашивает душу". Ніколи не забуду, як ми зважилися стрибнути у воду... а який ваш улюблений фрагмент в цьому кліпі? Давайте разом згадаємо, як це було", - поцікавився Монатік, нагадавши про 78-й кінофестиваль.

Публікація зібрала багато коментарів:

"Це космос 😍 якраз в машині на всю цю🔥", " обожнюю момент, коли ви з леді слухаєте музику на гандолі❤️💌", "Один з найулюбленіших кліпів, а від моменту зі стрибком мурашки при кожному перегляді ❤️❤️❤️".

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