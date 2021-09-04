Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився звичками уві сні
Як пише Politeka.net, співак Володимир Дантес нещодавно випустив новий альбом, А тепер став новим ведучим шоу "Розсміши смішного". Володимир також активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Володимир з'явився у футболці і шортах. Дантес позував біля величезного дерева, а на тлі можна побачити водойму.
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Хтось топ 5 перед сном.
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2. Повільний сонвних звичок під час сну:
1. Швидкий сон
3. Пукнути
4. Глибокий сон
5. Відлежати руку
Купуйте мої курси і стаєте ще ефективніше)", - написав Дантес.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Навіщо купувати якщо ви вже написали їх безкоштовно", " яка ціна курсів?", "Відлежати руку мій коханій", "який симпатичний хлопчик", " а хропнути?", "І відбиток волосся на обличчі ж ще".
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А ще Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес влаштувався на нову роботу, Кошовий і Ткач оцінили
Також Politeka повідомляла, що сімейні "розборки" між Дорофєєвою і Дантесом розгорнулися в мережі