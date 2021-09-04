Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився звичками уві сні

Як пише Politeka.net, співак Володимир Дантес нещодавно випустив новий альбом, А тепер став новим ведучим шоу "Розсміши смішного". Володимир також активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Володимир з'явився у футболці і шортах. Дантес позував біля величезного дерева, а на тлі можна побачити водойму.

"Багато пишуть Топ 5 ефективних звичок з ранку.

Хтось топ 5 перед сном.

Напишу ТОП 5 ефекти

2. Повільний сонвних звичок під час сну:

1. Швидкий сон

3. Пукнути

4. Глибокий сон

5. Відлежати руку

Купуйте мої курси і стаєте ще ефективніше)", - написав Дантес.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо купувати якщо ви вже написали їх безкоштовно", " яка ціна курсів?", "Відлежати руку мій коханій", "який симпатичний хлопчик", " а хропнути?", "І відбиток волосся на обличчі ж ще".

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