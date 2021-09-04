Популярна співачка Оля Полякова висловилася в інтерв'ю про проблеми в особистому житті
Оля Полякова провела інтерв'ю в затишній обстановці на шоу "Дорослі дівчатка" разом з Машею Єфросиніною. Відповідаючи на питання, Полякова попросила бути "жорсткіше" і питати щось реально сміливе. Після чого була піднята тема особистого життя.
Зірці довелося відповісти чесно і про проблему шлюбу, і більш інтимну тему їхнього особистого життя з чоловіком. Так, Після того, як була піднята тема інтимного життя, зірка зніяковіла, але відповіла.
Як виявилося, з роками в її шлюбі пристрасть згасла, і тепер все не так, як раніше - їй би хотілося хоча б два рази на тиждень займатися любов'ю з чоловіком або просто «хотіти два рази на тиждень. Однак для цього, як віджартувалася співачка і насмішила Єфросиніну, їй "потрібно підняти комбайн заради одного колоска".
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"Хотілося б два рази на тиждень. Ти знаєш, не так! Хотілося б хотіти два рази на тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче, а в тому, що взагалі потрібно підняти цей комбайн заради цього одного колоска... щось таке. У довгому шлюбі присутня лінь", - зізналася Оля.
Також відповідаючи на питання і коментуючи ситуацію зі своїм шлюбом, Полякова чесно зізналася, що вже наближаючись до 16 року в шлюбі, вони з чоловіком відчувають якусь нудьгу і нудьгу.
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