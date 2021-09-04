Актор Сергій Писаренко і Євген Нікішин з "Дизель шоу" здивували виглядом на новому фото

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко є популярним актором, почавши свою кар'єру з КВК. Зірка працює в парі зі своїм другом Євгеном Нікішиним. Парочка разом виступає в проектах "Дизель Студіо", а також гастролюють в рамках команди"повітове місто". Писаренко не забуває і про соціальні мережі, де постійно публікує новий контент.

На новому фото Писаренко був з пістолетом, тримаючи в одній руці мікрофон і ногу блондинки, яка знаходилася поруч. Також в кадрі був і Нікішин, який посміхався, надівши рожеве вбрання. Як можна зрозуміти, друзі знову поїхали в Росії.

"Повітове місто. Сергій Писаренко. Дизель шоу", - поставив теги актор під публікацією в соціальній мережі Instagram.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментар:

"Які ви Класні", "вогонь, відразу запалюють".

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