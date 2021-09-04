Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", показала, де святкує свій День народження
Як пише Politeka.net, олімпійська чемпіонка і призерка з фехтування Ольга Харлан, яка наважилася взяти участь у танцювальному проєкті "Танці з зірками" та прийняла челендж від співачки Євгенії Власової, 4 вересня святкує свій День народження.
Цьогоріч спортсменці виповнився 31 рік. У своєму Instagram Харлан показала, де святкувала свій День народження.
"31🎉 проводжу свій День Народження в незвичайному для себе місці - павільйоні "Танців з зірками" @ tanci1plus1. Як я і казала, це буде неймовірна пригода, наповнена новими емоціями! Готова як ніколи! Спасибі всім за поздоровлення! 🥰", - написала Харлан.
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Учасниця "Танців з зірками" отримала багато привітань у коментарях.
"З днем народження! Завтра вболіваємо 🔥🔥🔥", " Олечка, з ДНЮХОЮ тебе і бажаємо успіхів у всьому 🎉🎉🎉🎁💐💐💐", " З Днем народження 🚀🧡", " З днем народження🔥🔥 успіхів", " З Днем Народження, Олю!!!Кохання, радості і нехай щастить!♥️🚀🚀🚀", " Олечка з Днем рождения !!! Здоров'я, удачі і нових перемог у всьому !!! Будемо за тебе вболівати і голосувати! 🙏🎂🎁🎊💐", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що чемпіонка-учасниця "Танців з зірками" Харлан влаштувала спеку зі шпагою на паркеті: "Це буде неймовірно".
Нагадаємо, що чемпіонка й учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан похвалилася своєю гордістю: "Мої дорогоцінні".
A ще Politeka повідомлялa, що хореограф "Танців з зірками" Шоптенко показала, як Харлан валяє дурня: нові кадри репетицій.