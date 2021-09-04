Популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук у сукні з екстра-декольте заговорила на делікатну тему
Як пише Politeka.net, 36-річна артистка, звикла відвертатися зі своєю численною аудиторією, яку вона зібрала в Instagram. Раніше вона неодноразово зізналася, що не соромиться показувати свою фігуру як є, а тепер вирішила поговорити на тему любові.
За словами Анни, раніше вона думала, що любов — це коли адреналін в крові, метелики в животі, коли частішає дихання і пропадає апетит.
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"Але ні, виявилося, що любов — це коли можеш повністю довіриться, можеш мовчати, але тебе розуміють, п'єш чай на кухні і говориш про все на світі. Любов-це впевненість, любов-це спокій і найголовніше — це тепло", - зізналася Саліванчук.
Крім того, красуня продемонструвала стильний образ в ніжно-блакитній сукні з квітковим принтом, родзинкою якого стало пишне декольте.
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На знімках дружина продюсера "Квартал 95" показала всю свою жіночність і граціозність.
Шанувальники не змогли пройти повз і відреагували захопленими коментарями.
"Яка ви ніжна",
"Дуже і дуже гарна сукня", - пишуть в мережі.
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