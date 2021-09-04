Приймачка Олексія Потапенка (Потапа) показала, як проводить час в Одесу

Як пише Politeka.net, Наташа є дочкою Ірини Горової, відомого українського продюсера та колишньої дружини Олексія Потапенка. І хоч пара давно розлучилася, Потап зберіг хороші стосунки з Іриною, прийомною дочкою Наташею, а також сином Андрієм.

Наташа зараз активно веде свій блог в Instagram, де ділиться багатьом, що відбувається у неї в житті. На сторінку дівчини підписані десятки тисяч українців.

Цього разу Наташа опублікувала фотографії з Одеси. Горова гуляла в курточці і штанях, а талію підв'язала картатою кофтою. Дівчина додала кілька фото, показавши, як проводить час у місті.

"Щаслива киянка гуляє по Одесі. Не уявляла, що тімбілдінг може бути таким прикольним", - написала Наташа.



Фанати поставили сотні лайків і написали компліменти:



"Яка гарна, давай вже до нас у Вінницю", "яка гарна".

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