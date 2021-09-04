Популярна українська акторка Вікторія Булітко, яка вже багато років виступає на сцені "Дизель шоу", розповіла про сюрпризи від шанувальника

Як пише Politeka.net, гумористка Вікторія Булітко, яка запам’яталася багатьом завдяки ролі у серіалі "Папаньки" та грі в гумористичному проєкті "Дизель шоу", ретельно оберігає від публічності особисте життя. Зірка ніколи не ділиться фотографіями з коханим, зрозуміти, чи є у неї сім’я – неможливо.

Натомість Булітко часто ділиться з шанувальниками різними подробицями зі свого повсякденного життя у своєму Instagram. Цього разу акторка розповіла, що вона вирішила відвідувати уроки розтяжки ще однієї відомої акторки – Катерини Нікітіної із "Жіночого кварталу".

Окрім цього, Булітко поділилася із шанувальниками, що на заняття до Нікітіної також ходить галантний молодий чоловік, який вже встиг подарувати акторці квіти, а також зробити солодкий сюрприз.

Цього разу також не обійшлося без сюрпризу. Він кожній вручив по величезному шоколадному яйці. Мотивує нас таким способом) Звичайно, я прийду наступного разу. Йому шпагат обійдеться в два, а то й в три рази дорожче, судячи по сюрпризах, які він нам готує кожного разу. Ну, чоловік! Це його вибір. Молодець", - сказала Булітко.

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