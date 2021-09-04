Французька модель Тіна Кунаки вирушила на Венеціанський кінофестиваль, де порадувала ефектним образом

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі вийшла заміж за Венсана Касселя в 2017 році. Дівчина вже встигла народити акторові дочку, яку назвали Амазоні. Але красуня вже встигла привести свою фігуру в порядок і знову підкорює видом на світських заходах. Тіна вирішила показати в Instagram, як проходить венеціанський кінофестиваль.

На фотографіях Тіна з'явилася в стильній сукні, яка ідеально підкреслила фігуру дівчини. Кунакі доповнила образ босоніжками на пристойному каблуці, а кучеряве волосся вирішила не випрямляти. Дівчина опублікувала безліч сторісів, на яких продемонструвала свій розкішний образ.

Цікаво, що на даному заході присутня і колишня Венсана Касселя - Моніка Беллуччі.

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