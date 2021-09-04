Український телеведучий Юрій Горбунов порадував сімейними кадрами на відпочинку з синами
Популярна телеведуча разом з Юрієм Горбуновим знову стали батьками і тепер показують в Instagram щасливі фото з малюком на прогулянці. Цього разу сам Юрій відзначився, відправившись разом з синами гуляти.
Як відомо, живе пара в закритому котеджному селищі з розкішними віллами і приватними дворами, а їх сусідами є знамениті артисти Потап і Настя Каменських. Дружать зірки сім'ями і нерідко ходять в гості один до одного.
Зараз Юрій влаштував прогулянку з дітьми і розчулив кадром з синами.
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"Субота!!Гуляяем. Три мушкитера!» - написав Горбунов.
"Клас👏 🙌; як же назвали молодшого братика Вані та Іллі?; супер; молодці які; які ви енергійні; пато рулить🔥» - відповідають фанати під постами.
Нагадаємо, Юрій Горбунов офіційно оформив відносини з Катею Осадчою в 2017 році. Катя відразу ж народила телеведучому сина Івана, а нещодавно з'явилася на світ друга дитина. Юрій на своїй сторінці в Instagram вирішив поділиться знімком зі старшим сином, який використовували для обкладинки глянцю.
Нагадавши, Горбунов оголосив імена всіх партнерів зіркових учасників "Танців з зірками"
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов після народження другого сина вирішив повчитися вихованню дітей
Також Politeka писала, що Горбунов після народження другого сина вирішив повчитися вихованню дітей