Тарас Цимбалюк одягнув корону і сукню, приголомшивши українців

Як пишете Politeka.net, Тарас став популярним українським актором, зігравши ролі в "Кріпосній", "Спіймати Кайдаша" та багатьох інших проектах. Красунчик активно веде соціальні мережі, де ділиться всім цікавим.

На нових фотографіях Тарас здивував виглядом найбільше. Цимбалюк вирішив приміряти образ жінки, надівши міні-сукню. Зірка був у кросівках, а образ доповнив короною, сережками і намистом на шиї. У зубах У Тараса була сигарета, а на одній з фото він дістав запальничку.

"Перша частина фото", - написав Тарас.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"І ти туди ж, брат?", "А в чому концепт фотосесії", "коли в двері постукав воєнком", "яка ципочка", " Обняла. Скільки сміливості", "дівчинка Таїсія", "краса страшна сила", "Зефірка брутальна", "ранок після випускного", "жінка - вогонь", "вам такий образ не личить".

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