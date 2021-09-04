Оля Фреймут постійно розповідає українцям про етикет, але цього разу вирішила розкритикувати президента США

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала відомою ведучою на ТБ. Красуня засвітилася на ранкових шоу, а після цього стала головним "Ревізором" країни. Зараз красуня активно веде Instagram, де вчить українців етикету і ділиться всім цікавим.

На новому фото, яке Оля опублікувала в Instagram, Фреймут показала кадр, на якому був Джо Байден, президент США. Дівчина вирішила розповісти, що з політиком не так.

"Помилка", - написала Оля, показуючи стрілкою на верхню частину носка Байдена.

"Шкарпетки повинні бути такої висоти, щоб прикривати тіло", - розповідає Фреймут.

"У даному випадки з президентом-довгі штани", - продовжила Оля.

"Чекаю на одноденному інтенсиві з етикету "ідеал" у твоєму місті. Швидка допомога сучасних манер", - запропонувала зустрінеться українцям Оля.

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