Шість хореографів рвуться в бій, щоб привести свою партнерку на "Танцях з зірками" до перемоги

Як відомо, прем'єра п'ятого сезону танцювального шоу відбудеться в неділю, 5 вересня, на телеканалі "1+1". Напевно, найголовнішою інтригою цього сезону став склад навіть не зіркових учасників, а хореографів, який було вирішено кардинально оновити і який організатори шоу зберігали в таємниці до останнього. Танцюристів вибирали шляхом кастингу. Бажаючі надсилали заявки, і команда проекту на чолі з головним хореографом Оленою Шоптенко переглянула понад 350 анкет і відібрала найкращих з кращих.

На сторінці шоу в Instagram розкрили імена чоловічого складу хореографів, передає Politeka.net.

"Зустрічайте кращих танцюристів п'ятого сезону шоу "Танці з зрками" 🔥 Харизматичні, яскраві, талановиті та запальні! А найголовніше - готові привести свою партнерку до перемоги🎉: ▪️Дмитро Дікусар ▪️Макс Леонов ▪️Антон Нестерко ▪️Денис Самсон ▪️Юрій Мєшков ▪️Олексій Базела. Як тобі чоловічий склад танцюристів? Поділися своїми враженнями😉", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати. Деякі обурилися, що в цьому сезоні не буде Євгена Кота (він бере участь в іншому шоу - "Україна має талант") і Діми Жука.

"Дікусар🔥, дайте йому нарешті сильного партнера, щоб вони зайняли 1 місце"

"А Жук, А Кот???? Де вони???😢😢"

"А Євгена Кота в цьому сезоні не буде? .. 😢 Дуже шкода! Думала - якщо не в складі журі - так хоч знову боротися за кубок. 😔"

"Цього року Дікусар виграє🙌"

"Розбігаються очі, які всі красиві! 😍😍😍"

"Ну не можна так, один краще іншого, за кого вболівати 😂"

"Без Прохорова не те😢 він кращий)"

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