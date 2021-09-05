Гримить скандал на "Танцях з зірками", хоча новий сезон ще навіть не почався

Так, цього року продюсери проекту вирішили повністю оновити склад хореографів, набравши свіжі обличчя, а також частково "апгрейдили" суддівське журі та ведучих. Зокрема, в п'ятому сезоні більше не буде співачки Тіни Кароль, вести шоу разом з Юрією Горбуновим тепер буде Іванна Онуфрійчук, яка раніше з'являлася на балконі "Танців". Іванна починала кар'єру, як модель. Дівчина є дружиною казахського бізнесмена.

На офіційній сторінці шоу в Instagram зробили оголошення про нову ведучу голдрума, передає Politeka.net.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють появу Онуфрійчук і несподіваний відхід Кароль. Фанати співачки обурилися станом справ. З чуток, Тіна, нібито образилася на продюсерів за те, що в минулому сезоні перемогу віддали Санті Дімопулос, а не її подрузі Юлі Саніній, яка опинилася в підсумку на другому місці.

"Чому взагалі нічого не було сказано про Тіну? Вона відтадала ТЗЗ багато років, чому програма, канал не зробив жодної офіційної заяви про відхід Тіни? Якось дивно просто все виглядає з боку..."

"Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку🤦"

"Теж не особливо сподобалася вона, як ведуча балкона. Плюс я про неї раніше не чула. Чекала когось яскравіше, якщо не Тіну"

"Жесть😢"

"Поверніть нам Тіну. Її не можна, і ніким замінити, бо легендарні ведучі Юра і Тіна❤️"

"Я за нову ведучу, але за хорошу. Іванна так тупила коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалося, а враження вже зіпсоване"

"Це просто жах. Вона на балконі була найгірша ведуча. Я пам'ятаю скільки незадоволених було. Думав гірше перемоги Санти нічого бути не може, помилився"

"А Тіна образилася за подругу і правильно зробила"

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