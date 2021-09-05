Гримить скандал на "Танцях з зірками", хоча новий сезон ще навіть не почався
Так, цього року продюсери проекту вирішили повністю оновити склад хореографів, набравши свіжі обличчя, а також частково "апгрейдили" суддівське журі та ведучих. Зокрема, в п'ятому сезоні більше не буде співачки Тіни Кароль, вести шоу разом з Юрією Горбуновим тепер буде Іванна Онуфрійчук, яка раніше з'являлася на балконі "Танців". Іванна починала кар'єру, як модель. Дівчина є дружиною казахського бізнесмена.
На офіційній сторінці шоу в Instagram зробили оголошення про нову ведучу голдрума, передає Politeka.net.
Користувачі з ентузіазмом обговорюють появу Онуфрійчук і несподіваний відхід Кароль. Фанати співачки обурилися станом справ. З чуток, Тіна, нібито образилася на продюсерів за те, що в минулому сезоні перемогу віддали Санті Дімопулос, а не її подрузі Юлі Саніній, яка опинилася в підсумку на другому місці.
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"Чому взагалі нічого не було сказано про Тіну? Вона відтадала ТЗЗ багато років, чому програма, канал не зробив жодної офіційної заяви про відхід Тіни? Якось дивно просто все виглядає з боку..."
"Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку🤦"
"Теж не особливо сподобалася вона, як ведуча балкона. Плюс я про неї раніше не чула. Чекала когось яскравіше, якщо не Тіну"
"Жесть😢"
"Поверніть нам Тіну. Її не можна, і ніким замінити, бо легендарні ведучі Юра і Тіна❤️"
"Я за нову ведучу, але за хорошу. Іванна так тупила коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалося, а враження вже зіпсоване"
"Це просто жах. Вона на балконі була найгірша ведуча. Я пам'ятаю скільки незадоволених було. Думав гірше перемоги Санти нічого бути не може, помилився"
"А Тіна образилася за подругу і правильно зробила"
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