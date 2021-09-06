Відома артистка Мішель Андраде заінтригувала українців і запропонувала розповісти, що з нею відбувалося на шоу "Орел і решка"

Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою та телеведучою. Артистка є підопічною Потапа у його продюсерському центрі "MOZGI" дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Мішель Андраде опублікувала нові відео і фото у себе на сторінці. На відео дівчина стоїть у черзі в аеропорту. Як відомо, зараз проходять зйомки нового сезону шоу "Орел і решка", де співачка є однією з ведучих.

"Повертаємося в режим Орла і Решки", повідомила співачка.

Також вона запропонувала розповісти шанувальникам про те, що з нею сталося за останні 2,5 тижні. На знімку Мішель в білій футболці і в джинсах чорно-білого забарвлення з розрізами.

"Стільки всього відбувалося за ці 2,5 тижні. Розповісти вам трохи?",- запитала у шанувальників Мішель Андраде.

Реакцій і коментарів під кадрами немає оскільки формат сторіз цього не передбачає.

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Politeka розповідала, Мішель Андраде потрапила в небезпеку на зйомках "Орла і Решки", з'явилися кадри: "За нами навіть полювали..."



