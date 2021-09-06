Відома артистка Мішель Андраде заінтригувала українців і запропонувала розповісти, що з нею відбувалося на шоу "Орел і решка"
Як передає Politeka.net, Мішель Андраде є популярною українською співачкою та телеведучою. Артистка є підопічною Потапа у його продюсерському центрі "MOZGI" дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Мішель Андраде опублікувала нові відео і фото у себе на сторінці. На відео дівчина стоїть у черзі в аеропорту. Як відомо, зараз проходять зйомки нового сезону шоу "Орел і решка", де співачка є однією з ведучих.
"Повертаємося в режим Орла і Решки", повідомила співачка.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж, кадри з весілля: хто завоював серце фатальної красуні
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська в білій сукні поділилася своїм величезним щастям: "Мої вітання"
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Також вона запропонувала розповісти шанувальникам про те, що з нею сталося за останні 2,5 тижні. На знімку Мішель в білій футболці і в джинсах чорно-білого забарвлення з розрізами.
"Стільки всього відбувалося за ці 2,5 тижні. Розповісти вам трохи?",- запитала у шанувальників Мішель Андраде.
Реакцій і коментарів під кадрами немає оскільки формат сторіз цього не передбачає.
Раніше повідомлялося, підопічна Потапа Андраде влаштувала безтурботні Танці з подружкою, яка виявилася її копією: "Так схожі"
Також, подопічна Потапа Андраде влаштувала пустощі в останніх променях сонця: "Яка дивовижна"
Politeka розповідала, Мішель Андраде потрапила в небезпеку на зйомках "Орла і Решки", з'явилися кадри: "За нами навіть полювали..."