Відомий артист Віктор Павлик засвітився з популярною телеведучою Катею Осадчою на зйомках програми "Світське життя"

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки участі в групі "Анна Марія". Також його виконання пісні "Ти подобаєшся мені" Сергія Лазо, стала найкращим ліричним шлягером в Україні. Зараз артист активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - він стоїть в незвичайному образі. На ньому чорно-білі штани, які відмінно поєднуються з взуттям також різних кольорів. Він обіймається з ведучою Катею Осадчою.

""Світське життя" з Катею Осадчою", - пише Віктор Павлік.

Шанувальники залишили кілька коментарів артисту: "Білий черевик йде більше до білої штанини,а чорний - до чорної", "О ви в цих штанях виступали у нас".

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