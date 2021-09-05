Відомий артист Віктор Павлик засвітився з популярною телеведучою Катею Осадчою на зйомках програми "Світське життя"
Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки участі в групі "Анна Марія". Також його виконання пісні "Ти подобаєшся мені" Сергія Лазо, стала найкращим ліричним шлягером в Україні. Зараз артист активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - він стоїть в незвичайному образі. На ньому чорно-білі штани, які відмінно поєднуються з взуттям також різних кольорів. Він обіймається з ведучою Катею Осадчою.
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""Світське життя" з Катею Осадчою", - пише Віктор Павлік.
Шанувальники залишили кілька коментарів артисту: "Білий черевик йде більше до білої штанини,а чорний - до чорної", "О ви в цих штанях виступали у нас".
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