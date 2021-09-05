Известный артист Виктор Павлик засветился с популярной телеведущей Катей Осадчей на съемках программы "Світське життя"
Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря участию в группе "Анна Мария". Также его исполнение песни "Ти подобаєшься мені" Сергея Лазо, стала лучшим лирическим шлягером в Украине. Сейчас артист активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - он стоит в необычном образе. На нем черно-белые брюки, которые отлично сочетаются с обувью также разных цветов. Он обнимается с ведущей Катей Осадчей.
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""Світське життя" с Катей Осадчей", - пишет Виктор Павлик.
Поклонники оставили несколько комментариев артисту: "Белый ботинок идет больше по белой штанины, а черный - к черной", "О вы в этих штанах выступали у нас".
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