Популярна телеведуча Лілія Ребрик розповіла українцям, як проводить ранок
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою і актрисою театру і кіно. Вона прославилася своєю роботою на телеканалі "Україна", і з 2017-го є ведучою програми "Ранок з Україною". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Лілія Ребрик опублікувала нове фото. На знімку телеведуча посилає повітряний поцілунок в камеру. Під фото вона розповідає, як пройшов її ранок і про те, що її чекає у вихідний день.
"З Діксі погуляла, каву з чоловіком випила, холодного осіннього повітря ковтнула і одразу прокинулася, дітей пробудила, сніданок приготувала (на столі у нас улюблена ранкова страва #дикоїсімейки - сирники), всіх поцілувала, обійняла, сама причепурилася! І це тільки 11 година ранку 🙈!!! А попереду ще - шлях до Хмельницького, щоб зіграти там виставу «Ревізор»!
Чим ви сьогодні снідали? Які плани на неділю - готуватися до робочого тижня чи провалятися під теплою ковдрою?", - розповіла Лілія Ребрик.
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Шанувальники засипали телезірку приємними словами в коментарях: "Лілечка відмінного вам виступу😘 Ви така красива)))", "Красуня", "Красуня і справжня жінка!", "Яка ви працьовита Бджілка".
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