Тривають зйомки другого сезону шоу "Маска", який, запевняють продюсери, дивуватиме ще більше
Артисти Оля Полякова і DZIDZIO (Михайло Хома), як і раніше, є зірковими детективами, яким разом з колегами належить вгадати 20 персонажів, захованих під масками і розкішними костюмами.
На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram регулярно діляться з підписниками фрагментами зйомок. У новому відео показали, як Полякова з DZIDZIO розважаються за лаштунками, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Обидва артисти були в своїх сценічних образах, яскравих і неповторних. Оля вирішила розсмішити колегу "театральною виставою", показавши жестами старий жарт про "відкрий ротик".
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"Коротко про закулісся шоу МАСКА 😂 Зіркові детективи розважаються і натякають, що другий сезон буде вибуховим. Ми також в передчутті! А поки діліться, як вам відео Олі Полякової і DZIDZIO? 💫", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Вся суть шоу-бізнесу😂"
"Старий прикол😂 😂"
"Хтозна чим займаються"
"Як завжди у своєму репертуарі😞"
"коли Оля порозумнішає і виросте з коротких штанців... такий же клоун поруч з нею 👺"
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