Тривають зйомки другого сезону шоу "Маска", який, запевняють продюсери, дивуватиме ще більше

Артисти Оля Полякова і DZIDZIO (Михайло Хома), як і раніше, є зірковими детективами, яким разом з колегами належить вгадати 20 персонажів, захованих під масками і розкішними костюмами.

На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram регулярно діляться з підписниками фрагментами зйомок. У новому відео показали, як Полякова з DZIDZIO розважаються за лаштунками, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Обидва артисти були в своїх сценічних образах, яскравих і неповторних. Оля вирішила розсмішити колегу "театральною виставою", показавши жестами старий жарт про "відкрий ротик".

"Коротко про закулісся шоу МАСКА 😂 Зіркові детективи розважаються і натякають, що другий сезон буде вибуховим. Ми також в передчутті! А поки діліться, як вам відео Олі Полякової і DZIDZIO? 💫", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Вся суть шоу-бізнесу😂"

"Старий прикол😂 😂"

"Хтозна чим займаються"

"Як завжди у своєму репертуарі😞"

"коли Оля порозумнішає і виросте з коротких штанців... такий же клоун поруч з нею 👺"

Нагадаємо, вбрана Полякова вразила образом кокетливого "метелика" на шоу Маска: кадри

Як повідомляла Politeka, розсекречений новий герой "Маски", українці губляться в здогадах: "Потап..."

Також Politeka писала, що Полякова з дивовижною зачіскою засвітила Винника і Каменських на зйомках "Маски": ексклюзивні кадри