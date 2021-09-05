Модель і переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Єлизавета Ястремська вибирає тільки найяскравіші вбрання

Єлизавета показує своє життя досить часто, при цьому дівчина публікує кадри в Instagram і розповідає про себе чесно. На думку Ястремської, потрібно постійно до чогось прагнути і покращувати себе.

Зараз вона захоплена перетворенням і бажає довести фігуру до досконалості завдяки тренуванням і вправам з тренером, з яким займається мало не кожен день. Зараз зірка також почала ходити в сауну і більше часу приділяє здоров'ю.

А перед черговим заходом Єлизавета відвідала магазин одягу, де вибрала вельми вражаючий наряд під себе. Чорне плаття в підлогу з вирізами на стегнах і прикрашене сіткою з вишивкою виглядало чудово і прямо по фігурі знаменитості, що їй самій особливо сподобалося.

Єлизавета Ястремська торік перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Дівчина після цього дівчина представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу".

Дівчина позувала для безлічі журналів, а також заснувала свій бренд одягу, назвавши його Elza. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

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