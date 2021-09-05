Подруга Макса Барських і відома співачка Міша Романова показала підрослого сина

Як передає Politeka.net, Міша Романова є популярною українською співачкою. Дівчині вже давно приписують роман з Максом Барських, але вона все заперечує. Також, варто відзначити, що дівчина прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Міша поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона на пляжі на тлі моря махає в камеру разом зі своїм сином - Мартіном. Як відомо, ім'я батька сина вона не афішує, раніше в інтерв'ю в "Світське життя" вона розповіла, що вони з колишнім обранцем не спілкуються.

"Люблю", - підписала фото співачка.

Шанувальники засипали співачку приємними словами в коментарях, і також користувачі мережі помітили, що малюк схожий на відомого артиста: "Мартін такий гарненький Куклёнок мамин 😍", Які ж ви милі ❤️❤️", "На Макса Барських схожий ;)", "Міша, ти найкраща".

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