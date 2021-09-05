Колишня дружина відомого музиканта Дзідзьо співачка Slavia поділилася несподіваними фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Slavia (Ярослава Хома), яка після розлучення з шоуменом і виконавцем Дзідзьо почала активно будувати свою сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними кадрами зі зйомок "Богиня шопінгу", героїнею якого стала.

На знімках Ярослава відображена в студії програми, на деяких фото вона позує в компанії інших учасниць. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькій джинсовій спідниці і яскравому квітковому хустці замість блузки, який прикрив принади і підкреслив фігуру. Довге волосся співачки заплетене в красиву косу і прикрашене пишним вінком з квітів, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Slavia розповіла про свою участь в шоу: "Дивилися новий випуск "Богиня шопінгу"? Як вам наша Трійка? Моє завдання було розкрити себе з іншого боку, показати ту саму "дівчину з перцем". Користувачі тут же почали коментувати нове фото співачки, засинаючи її компліментами.

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