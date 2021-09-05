Відома турецька актриса Мерьям Узерлі показала, як станцювала на концерті популярної співачки

Як передає Politeka.net, Мерьям Узерлі є популярною турецькою актрисою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і незвичайної для турецької дівчини зовнішності. Також, вона здобула популярність завдяки ролі Хюррем-султан в серилі "Величного століття". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує передплатників новим контентом.

На цей раз Мерьям опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона виходить на сцену до співачки і актриси - Ебрю Гюндеш. Поки вона виконує пісню, Мерьям тримає її за руку і танцює під її виконання.в

Шанувальники засипали актрису компліментами і приємними словами в коментарях: "Краща танцівниця", "Найкрасивіша пара", "Що за ти красооотка 😍Мер'єм", "Дві елегантні жінки", "Моя неземна любов, ти прекрасна!!!".

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