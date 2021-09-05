Телеведуча Леся Нікітюк показала ефектні образи, вразивши виглядом

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала відомою ведучою на українському ТБ, взявши участь у проектах "Орел і Решка"," хто проти блондинок " та багатьох інших. Красуня до всього підходить з гумором, не соромлячись жартувати над собою. Не забуває Леся і про Instagram, де за дівчиною стежать мільйони фанатів з України. Нікітюк регулярно там ділиться ефектними образами на радість фанатів.

Так сталося і цього разу, адже Леся опублікувала фото, на якому була в помаранчевій сорочці, яку спустила на плече. Під сорочкою можна побачити чорний топ. Вже на другому фото Нікітюк переодяглася, натягнувши на себе латексний костюм. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи розкішні форми переді дзеркалом, поки Лесі поправляли наряд помічники.

"Олежка, обережно, це тобі не пахва", - сказала Леся помічнику, поки він поправляв костю між ніг.

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