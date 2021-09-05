Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала обличчя зблизька зі своєю новою косметикою

Артистка після старту продажів своєї лінійки косметики стала активно приділяти час саме зовнішності, адже вона також стала головним рекламним представником косметичних засобів. Дженніфер Лопес дуже пишається досягненням, тому намагається довести дію своїх ідей на собі.

Причому зірка не раз виправдовувалася за зовнішній вигляд у свої 52 роки, помічаючи, що вона дійсно не робить уколів краси і її зовнішність - це результат правильної роботи над собою і уходовой косметики.

"Наймиліша, смішна і симпатична людина в світі. Енергія і бажання сміятися під час розмови унікальні.

Вона справжня зірка, яка відноситься до людини, з якою розмовляє, як до свого 40-річного друга, і проявляє тепло. Я також пишаюся її косметикою, це була хороша ідея, вона мріяла 30 років про це " - пишуть шанувальники під кадрами із зіркою.

Раньше у Instagram зірка опублікувала фото пристрасного поцілунку з Беном Аффлеком, який і став причиною вельми бурхливих суперечок серед аудиторії 52-річної знаменитості.

Лопес давно славиться своїм ексцентричним характером. Навіть у 2004 році пара розпалася прямо перед весіллям і відмовилася говорити про це.

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