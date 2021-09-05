Певица и актриса Дженнифер Лопес показала лицо вблизи со своей новой косметикой

Артистка после старта продаж своей линейки косметики стала активно уделять время именно внешности, ведь она также стала главным рекламным представителем косметических средств. Дженнифер Лопес очень гордится достижением, поэтому старается доказать действие своих идей на себе.

Причем звезда не раз оправдывалась за внешний вид в свои 52 года, подмечая, что она действительно не делает уколов красоты и ее внешность - это результат правильной работы над собой и уходовой косметики.

«Самый милый, смешной и симпатичный человек в мире. Энергия и желание смеяться во время разговора уникальны.

Она настоящая звезда, которая относится к человеку, с которым разговаривает, как к своему 40-летнему другу, и проявляет тепло. Я также горжусь ее косметикой, это была хорошая идея, она мечтала 30 лет об этом» - пишут поклонники под кадрами со звездой.

Ранее в Инстаграм звезда опубликовала фото страстного поцелуя с Беном Аффлеком, который и стал причиной весьма бурных споров среди аудитории 52-летней знаменитости.

Лопес давно славится своим эксцентричным характером. Даже в 2004 году пара распалась прямо перед свадьбой и отказалась говорить об этом.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

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