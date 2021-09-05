Блогер і актриса Катерина Нікітіна у купальнику вирішила насолодитися останніми теплими днями
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою, будучи зіркою шоу "Жіночий квартал". Дівчина обожнює спорт, любить розтяжку і танці біля пілона. Також Нікітіна активно веде блог в Instagram, ділячись там з фанатами всім цікавим.
Катя вирішила опублікувати нове відео в блозі. На ньому красуня була в обтягуючому купальнику закритого типу. Наряд ідеально підкреслив форми дівчини. Красуня на відео забігла на сходинки, трася сідницями, а потім закрилася шторкою.
"Останні теплі деньки", - написала Катя під відео.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена партнерок, в мережі обурюються: "Хто всі ці люди?"
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Ані Лорак нагадали, якою вона була до зміни іміджу і уколів краси: відео скромної красуні
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
Фанати подивилися ролики більше двох тисяч разів і написали коментарі:
"Як Діснеївська принцеса", "Красиво", "ти куди їй, постій, зупинись, постривай", "Вау", "Бешкетниця".
Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" в обтягуючому вбранні вразила видом в сміливому ракурсі
А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" Нікітіна влаштувала випробування своєму пишному "персику"
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" Нікітіна в білому купальнику похвалилася ідеальною засмагою