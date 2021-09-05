Блогер і актриса Катерина Нікітіна у купальнику вирішила насолодитися останніми теплими днями

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала популярною актрисою, будучи зіркою шоу "Жіночий квартал". Дівчина обожнює спорт, любить розтяжку і танці біля пілона. Також Нікітіна активно веде блог в Instagram, ділячись там з фанатами всім цікавим.

Катя вирішила опублікувати нове відео в блозі. На ньому красуня була в обтягуючому купальнику закритого типу. Наряд ідеально підкреслив форми дівчини. Красуня на відео забігла на сходинки, трася сідницями, а потім закрилася шторкою.

"Останні теплі деньки", - написала Катя під відео.

Фанати подивилися ролики більше двох тисяч разів і написали коментарі:

"Як Діснеївська принцеса", "Красиво", "ти куди їй, постій, зупинись, постривай", "Вау", "Бешкетниця".

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