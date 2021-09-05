Відома телеведуча Леся Нікітюк у шкіряній спідниці показала струнку фігуру на вуличній фотосесії

Телеведуча часто влаштовує невеликі і навіть спонтанні фотосесії в будь-яких зручних для неї локаціях. Причому Леся підходить до знімків з гумором і нерідко показує невдалі кадри.

Цього разу Нікітюк блиснула стрункою фігурою в новому образі, причому осінньому-відразу з чобітьми. Однак короткі шкіряні шорти, маленький топ і вільна розстебнута куртка виглядали дещо не по погоді.

Проте, образ засмаглої Лесі сподобався шанувальникам і вони поспішили висловити свою думку.

"Яка красива ти🤩 😍; і відразу в голові: а я йду така вся ❤ ❤ Леся, вогонь !!!; Фігура супер; можна ссилочку на чобітки? дуже класні😍; Леся бомба💙; Ну що це за красуня така; яка ж краса 😍; ці ноги; дуже стильно і красиво вийшло 🧡; Дольче Габбана? 😂 ; Леся, скажіть чесно як ви зробили фігуру? Спортзал?; а в шортах не холодно?» - пишуть в мережі.

Також Леся Нікітюк опублікувала нові фото, на якому телеведуча показала себе в зухвалому образі. На ній короткі чорні шкіряні шорти, біла сорочка і укорочений піджак. Свій образ дівчина доповнила сонцезахисними вузькими окулярами і громіздкими шкіряними черевиками.

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