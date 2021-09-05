Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала підрослу 10-річну дочку Веселину
Як пише Politeka.net, Сніжана познайомилася з Сергієм у 2007 році. Пара вже в 2008 році вінчалася, а ще через рік офіційно уклали шлюб. Вже в 2010 році Бабкіна народжує дочку, яку назвали Веселина. Зараз Сніжана активно веде соціальні мережі, де ділиться своїми практиками з йоги та медитації.
На новому фото, яке Бабкіна опублікувала в Instagram, красуня стояла поруч з дочкою Веселиною. Дівчата були одягнені в одяг з яскравими квітами.
Поруч стояла дівчина на ім'я Ніна зі своєю дочкою. Пара була в темному одязі.
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"Як допомогти дітям?
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Мій закон» Петелька-Крючочек " (це я придумала тільки що)
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Якісно використовуєш свій час
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Більше починаєш перебувати в позитивних емоціях
Діти щасливі
Щасливі діти-успішні і здорові!
P. S. фото про яблучках
Сім'я "хіпі«, Сім'я» панків" @ninasunsay
Діти одягалися, не бачачи нас, але яблучко-то від яблуні...", - написала Сніжана.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ідеальний рецепт", "цей рецепт візьму собі на замітку", "цей закон потрібно брати на замітку".
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