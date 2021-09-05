Українська співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показала себе в незвичайному образі
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна стала популярною в Україні співачкою. Красуня активно займається творчістю, нещодавно випустивши кліп на пісню "7 Вітрів". Кліп на майданчику Ютуб подивилися сотні тисяч українців і робота донині знаходиться в десятці серед найбільш трендових кліпів. Саніна також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Юлія здалася в шкіряній сукні. Дівчина була з чорним розпущеним волоссям, позуючи біля стіни. Образ вийшов дуже ефектним.
"Платтячка теж бувають різні", - написала Юлія під фото.
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Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Офігенна", "красива", "яскравий образ", "Воу-Ву"," ти в цьому образі як з серіалу "Американська історія жахів", "Краща кішечка", " Шикарно, готично-вампірське платтячко. Класний мейк", "ти повинна бути прекрасною дружиною диявола, ти прекрасна".
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