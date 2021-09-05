Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала кумедне відео "співу" її улюбленої кішки

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористична артистка, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко часто радує шанувальників яскравими публікаціями про своє життя в Instagram. Так, цього разу красуня насмішила шанувальників кумедним відео свого дуету з кішкою. За словами дівчини, її улюблениця відмінно співає, що можна побачити в ролику.

На відео Вікторія зняла свою кішку Касю, яка жалібно просить поїсти, ведучи за собою господиню прямо до порожньої миски. Однак, артистка підійшла до цього моменту творчо, вона знімає на відео "співаючу" кішку і сама їй підспівується. Виглядає це дуже забавно, правда, кішка не дуже задоволена, і схоже, зголодніла.

У підписі до публікації Булітко написала: "А моя кішка співає. А твоя?". Користувачі тут же почали коментувати кумедне відео гумористки, відзначаючи, яка красива у неї кішечка.

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