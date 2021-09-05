Співачка Настя Каменських здивувала шанувальників кадрами з дитячого дня народження, куди прийшла з букетом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка кілька років тому вийшла заміж за продюсера Потапа, поділилася в Instagram-сторіс яскравими кадрами з дитячого свята. Схоже, зірка ходила в гості до своїх друзів, які святкували день народження сина.

Спочатку Настя показала на відео себе, як вона крокує в гості з букетом в руках. "У нашого Льовчика сьогодні 4 рочки", - підписала сторіс співачка. Також вона показала кумедні кадри зі своєю найкращою подругою Ганною Андрійчук, яка, мабуть, теж побувала на торжестві.

В кінці Каменських виклала відео, на якому маленьку імениннику підносять красивий палаючий, а навколо повно дітей і дорослих. "З днем народження, Льова!",- вигукує Настя за кадром, поки малюк задуває свічки на своєму тортику.

Нагадаємо, Настя Каменських "задрімала" у ванній, прикривши принади густою піною: епічний кадр.

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