Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася особистим, записавши сторіс

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна багато років працює телеведучою в Україні. Красуня також веде сторінку в Instagram, де розповідає багато цікавого.

На новому сторіс Маша була в толстовці, знімаючи себе на телефон.

"Привіт. Тут дещо сталося. Йду я по вулиці, зупиняється машина, виходить чоловік і каже "я хочу з вами познайомитися". Тобто, йому не 15 і не 16, тобто він вже жив, коли я почала працювати на телебаченні. Ну навіть ок, він не дивиться телевізор, він не дивиться Інтернет, він взагалі нічого не дивиться. І це теж не важливо, в принципі він подарував мені щастя, що зі мною познайомився чоловік вперше років за 18 життя в Києві і роботи в медіа. Просто ось так тупо взяв і сказав " Хочу з вами познайомитися, Як вас звуть?". Це було приємно, я розгордилася, розфарбувалася і сказала, Вибачте, але я заміжня. Він сказав "Ок, значить мені не пощастило, але у вас огірок в зубах".

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