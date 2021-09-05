Відома співачка Олександра Зарицька викликала фурор на паркеті нових "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька вийшла на паркет "Танців з зірками" і відразу викликала фурор. Кадр пристрасного танцю артистки з її партнером Юрієм опублікували на сторінці проекту в Instagram.

На знімку видно, що Саша ледь не осідлала Юрія, в момент танцю він встав перед нею на коліна, а вона поставила йому ногу на груди. Виглядає це дуже ефектно і незвично. Як видно, на паркет схудла Зарицька вийшла в довгій чорній сукні зі шкіряним корсетом, який підкреслив талію. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а обличчя на знімку майже не видно.

У підписі до фото говориться: "Яка пристрасть! Ця пара просто запалила паркет! Олександра Зарицька зі своїм партнером Юрієм не залишили байдужим нікого! Як тобі виступ?". Користувачі тут же почали коментувати знімок, засинаючи пару компліментами.

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