Відома співачка Санта Дімопулос поділилася кадром з маленькою донькою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, переможниця одного з сезонів "Танців з зірками", часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним кадром з літака, на якому позує з маленькою донькою на руках.

На фотографії, яку Санта зробила сама, вони з малятком сидять біля вікна і уважно дивляться в об'єктив. Для подорожі до Києва співачка одягла світлу кофтинку, її волосся зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу. У підписі до публікації Дімопулос написала: "Київ, зустрічай!".

Шанувальники тут же почали обговорювати знімок, засипаючи Санту і її дочку компліментами в коментарях: "Може нарешті зустрінемося!", "Миленькі", "Красиві", "Прекрасні", "Яка краса, ну яка краса", "Красуні", "Красуні! Такі солодкі!", "Намистинки", "Солодка", "Які красиві", "Дві красуні", "Такі класні", "Які красуні. У дочки очі нереальні", "Яка ж вона гарненька".

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