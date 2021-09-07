Актриса Ксенія Мішина, яка була першою українською "Холостячкою", змусила підписників посміхнутися
31-річна зірка нещодавно розлучилася зі своїм коханим, переможцем "Холостячки", Олександром Еллертом. Дівчина не назвала причину розриву відносин. При цьому Ксенія ніколи не приховувала, що головний чоловік в її житті - це її дев'ятирічний син Платон. У прощальному пості, в якому стало зрозуміло, що вони з Еллертом розлучаються, Мішина зазначила, що "зрозуміла, що більше не може зраджувати себе і свого сина".
Актриса частенько ділиться кадрами з Платоном. Нещодавно Ксенія засвітилася на святковій лінійці в школі сина, з'явившись на заході в зухвалому вбранні, який викликав багато суперечок в Мережі. Дівчина була в короткому топі, що відкривав животик, широких брюках і кардигані.
На нових кадрах, якими Мішина поділилася в "сторіз" в Instagram, показані ніжності з сином, передає Politeka.net. Актриса розцілувала хлопчика, умовляючи його лягає спати, але перед цим обов'язково почитати книжку.
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"Ой, ну, нарешті ми вдома, мій любименький хлопчик, мій золотий, рідний... Завтра в школу, зараз будемо лягати спати... Книжечку почитаємо", - сюсюкалася мама, обіймаючи і цілуючи сина.
"Нііііі!",- кричав Платон і ховався під ковдру.
"Ось такі от справи, друзі, але ми регулярно виконуємо це все", - підсумувала Мішина.
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