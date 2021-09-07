Мішель Андраде розповіла про зруйновані плани через хворобу

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є успішною співачкою, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). Красуню також дозволь бути ведучою на шоу"Орел і Решка". Дівчина вирішила поділитися в сторіс Instagram, як проходили зйомки програми.

"Коли прилечу до Києва, потрібен терміново відпочинок. Я взяла собі 2.5 дня на відновлення. Сама, ізольована від усіх, тільки я, природа і тиша", - написала Андраде.

Через кілька годин Мішель розповіла, що плани порушені через хворобу.

"Але моєму організму цього не достатньо. Захворіти. І довелося все перенести. Всі плани, зустрічі,зйомки і т. д.", - написала Андраде.

Але красуня знайшла і плюси в цій ситуації. Дівчина вирішила розповісти, чим зайнялася замість початкових планів.

"Прогулянки на свіжому повітрі, фільми, серіал, нові книжки, багато корисної їжі і сон. Тут явно були свої плюси", - зазначила Мішель.

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